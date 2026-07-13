CD Inmaculada se corona campeón del Torneo Interclubes Sub 15-2026 tras vencer a Circolo.
CD Inmaculada se corona campeón del Torneo Interclubes Sub 15-2026 tras vencer a Circolo.
Por Redacción EC

CD Inmaculada se consagró campeón del Torneo Interclubes Apertura 2026 en la categoría Sub 15 al imponerse en la final frente al Circolo Sportivo Italiano. Tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario, el título se definió desde el punto de penal, donde el conjunto dirigido por José Luis Laurie y Giancarlo Altamirano mostró mayor efectividad para quedarse con el campeonato.

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