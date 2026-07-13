CD Inmaculada se corona campeón del Torneo Interclubes Sub 15-2026 tras vencer a Circolo.

CD Inmaculada se consagró campeón del Torneo Interclubes Apertura 2026 en la categoría Sub 15 al imponerse en la final frente al Circolo Sportivo Italiano. Tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario, el título se definió desde el punto de penal, donde el conjunto dirigido por José Luis Laurie y Giancarlo Altamirano mostró mayor efectividad para quedarse con el campeonato.

La final estuvo marcada por la intensidad y el equilibrio entre ambos equipos, que protagonizaron un encuentro disputado de principio a fin. Ninguno logró sacar diferencias durante los 90 minutos, por lo que el desenlace tuvo que resolverse en la tanda de penales, instancia en la que CD Inmaculada mantuvo la calma para celebrar el título.

El equipo campeón cerró una campaña destacada a lo largo del Torneo Interclubes Apertura 2026, consolidándose como uno de los planteles más sólidos de la competencia. Bajo la conducción de Laurie y Altamirano, el conjunto mostró regularidad, orden táctico y un juego colectivo que le permitió superar cada etapa hasta alcanzar la final.

Con ello, CD Inmaculada dejó una grata impresión por el rendimiento de varios de sus futbolistas, quienes aparecen como promesas con proyección para las próximas categorías del fútbol formativo. El torneo también sirvió para confirmar el trabajo que viene realizando la institución en el desarrollo de nuevos talentos.

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