C.D. JSS La Mar 5 vs. Soccer Tingo EN VIVO: se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos por la primera jornada del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026. El partido se jugará este sábado 14 de noviembre a partir de las 12:00 PM (hora peruana). Sigue todos los detalles en El Comercio.
C.D. JSS La Mar 5 vs. Soccer Tingo EN VIVO: se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos por la primera jornada del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026. El partido se jugará este sábado 14 de noviembre a partir de las 12:00 PM (hora peruana). Sigue todos los detalles en El Comercio.
La cita será en el CARFIP de Chorrillos, donde desde temprano se concentrará el entusiasmo de los equipos participantes, sus entrenadores y las autoridades invitadas.
Los clubes participantes serán Valquiria, Cantolao Politécnico, C.D. JSS La Mar 5, Cruzeiro Perú, Ciclista Lima, E.H.C.R. Sagrada Familia, Sport Neciosup, Club Paz y Amistad, EFB Girls, Academia Fútbol Roma, Estrellas Rosadas y Soccer Tingo.
A continuación, conoce los grupos y fixture del certamen.
Grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026
Grupo 1
C.D. JSS La Mar 5
Academia Fútbol Roma
Soccer Tingo
Valquiria
Grupo 2
Ciclista Lima
Sport Neciosup
Cantolao Politécnico
Club Paz y Amistad
Grupo 3
Cruzeiro Perú
EFB Girls
Estrellas Rosadas
E.H.C.R Sagrada Familia
Fixture del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026
Sábado 14 de noviembre - Fecha 1
9:00 | C.D. JSS La Mar 5 vs. Academia Fútbol Roma - Cancha 1
9:00 | Soccer Tingo vs. Valquiria - Cancha 2
10:00 | Ciclista Lima vs. Sport Neciosup - Cancha 1
10:00 | Cantolao Politécnico vs. Club Paz y Amistad - Cancha 2
11:00 | Cruzeiro Perú vs. EFB Girls - Cancha 1
11:00 | Estrellas Rosadas vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 2
12:00 | C.D. JSS La Mar 5 vs. Soccer Tingo - Cancha 1
12:00 | Sport Neciosup vs. Club Paz y Amistad - Cancha 2
Domingo 15 de noviembre - Fecha 2
9:00 | Ciclista Lima vs. Cantolao Politécnico - Cancha 1
9:00 | Academia Fútbol Roma vs. Valquiria - Cancha 2
10:00 | Cruzeiro Perú vs. Estrellas Rosadas - Cancha 1
10:00 | EFB Girls vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 2
Sábado 21 de noviembre
Por definir | C.D. JSS La Mar 5 vs. Valquiria - Cancha 1
Por definir | Academia Fútbol Roma vs. Soccer Tingo - Cancha 2
Por definir | Ciclista Lima vs. Club Paz y Amistad - Cancha 1
Por definir | Sport Neciosup vs. Cantolao Politécnico - Cancha 2
Por definir | Cruzeiro Perú vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 1
Por definir | EFB Girls vs. Estrellas Rosadas - Cancha 2
*En las fechas del domingo 22 y sábado 28 se disputarán las fases finales del torneo.