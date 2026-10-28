CD Moquegua denuncia atentados contra sus “principios y valores” y acudirá a la Comisión de Ética de la FPF. (Foto: LFPP)
CD Moquegua denuncia atentados contra sus “principios y valores” y acudirá a la Comisión de Ética de la FPF. (Foto: LFPP)
Por Redacción EC

CD Moquegua denunció en un comunicado que sus jugadores han recibido llamadas y mensajes que atentan “contra sus principios y valores” en la recta final del Torneo Clausura. El club provinciano aseguró que tomará cartas en el asunto y acudirá a la Comisión de Ética de la FPF para dar cuenta de lo recientemente ocurrido.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?