CD Moquegua denunció en un comunicado que sus jugadores han recibido llamadas y mensajes que atentan “contra sus principios y valores” en la recta final del Torneo Clausura. El club provinciano aseguró que tomará cartas en el asunto y acudirá a la Comisión de Ética de la FPF para dar cuenta de lo recientemente ocurrido.

“El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública que ha tomado conocimiento de llamadas y mensajes dirigidos a nuestros jugadores, buscando atentar contra sus principios y valores, situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas correspondientes frente a estos actos delictivos antideportivos”, se lee en el comunicado.

🚨Comunicado Importante🚨 https://t.co/pouTr3hTbc — Club Deportivo Moquegua (@cdmoquegua) October 28, 2026

Ricky Caldas, presidente de la institución, confirmó que elevarán un documento a la FPF. “Queremos poner estos hechos en su conocimiento y solicitar que los evalúe dentro de sus competencias”, expresó el dirigente en el programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo.

El titular de CD Moquegua precisó que el club recibió información de algunos futbolistas sobre estas comunicaciones y que actualmente viene revisando lo ocurrido. Sin embargo, evitó revelar detalles de los mensajes o atribuir responsabilidades mientras la información no esté debidamente verificada.

Caldas también descartó que estos hechos tengan relación con los últimos resultados del equipo o con el partido disputado ante Alianza Lima. “Son temas distintos y no queremos especular sobre sus motivos”, sostuvo.

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