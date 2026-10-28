CD Moquegua denunció en un comunicado que sus jugadores han recibido llamadas y mensajes que atentan “contra sus principios y valores” en la recta final del Torneo Clausura. El club provinciano aseguró que tomará cartas en el asunto y acudirá a la Comisión de Ética de la FPF para dar cuenta de lo recientemente ocurrido.
“El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública que ha tomado conocimiento de llamadas y mensajes dirigidos a nuestros jugadores, buscando atentar contra sus principios y valores, situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas correspondientes frente a estos actos delictivos antideportivos”, se lee en el comunicado.
Ricky Caldas, presidente de la institución, confirmó que elevarán un documento a la FPF. “Queremos poner estos hechos en su conocimiento y solicitar que los evalúe dentro de sus competencias”, expresó el dirigente en el programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo.
El titular de CD Moquegua precisó que el club recibió información de algunos futbolistas sobre estas comunicaciones y que actualmente viene revisando lo ocurrido. Sin embargo, evitó revelar detalles de los mensajes o atribuir responsabilidades mientras la información no esté debidamente verificada.
Caldas también descartó que estos hechos tengan relación con los últimos resultados del equipo o con el partido disputado ante Alianza Lima. “Son temas distintos y no queremos especular sobre sus motivos”, sostuvo.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más