CD Moquegua y ADT se miden EN VIVO por la jornada 14 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio 25 de Noviembre de la ciudad de Moquegua. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs ADT por la fecha 14 del Torneo Apertura?

El partido CD Moquegua vs ADT está programado para el sábado 9 de mayo en el Estadio 25 de Noviembre de la ciudad de Moquegua.

¿Dónde ver CD Moquegua vs ADT EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre CD Moquegua vs ADT por la fecha 14 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega CD Moquegua vs ADT por la fecha 14 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 hrs

Venezuela: 14:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 14 de la Liga 1 2026

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Partido: CD Moquegua vs ADT

Horario: 13:00 p.m. hora de Lima, Perú.

Canal: L1 Max

Estadio: Estadio 25 de Noviembre

CD Moquegua vs ADT: alineaciones posibles