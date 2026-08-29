Este domingo, CD Moquegua y Alianza Atlético se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo promete ser clave para ambos equipos, que necesitan una victoria para mejorar su ubicación en la clasificación. Por su lado Alianza Atlético se ubica octavo puesto de la tabla mientras su rival CD Moquegua se posiciona en el puesto 14. Revisa el horario, la previa y más detalles de la emisión del partido de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs Alianza Atlético II EN VIVO?

El partido CD Moquegua y Alianza Atlético por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este domingo 30 de agosto en el Estadio 25 de noviembre de Moquegua.

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs Alianza Atlético EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela, Bolivia: 12:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1:00 p.m

¿Dónde ver CD Moquegua vs Alianza Atlético EN VIVO?

La transmisión del partido de CD Moquegua vs Alianza Atlético por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.