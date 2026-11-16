Este lunes 16 de noviembre, CD Moquegua enfrentará a Atlético Grau por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. CD Moquegua llega a esta última fecha tras un empate con Universitario (2-2) y otro con los Chankas. Por otro lado, Atlético Grau cayó ante Universitario con un (3-1) y también tuvo otra derrota frente a Cienciano (3-0). Revisa aquí la previa, el horario y detalles de la transmisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver CD Moquegua vs Atlético Grau por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

El partido de CD Moquegua vs Atlético Grau se juega este lunes 16 de noviembre en el Estadio 25 de Noviembre, ubicado en Moquegua.

Atlético Grau (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs Atlético Grau por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:15 p.m

¿Dónde ver CD Moquegua vs Atlético Grau en vivo por TV?

La transmisión del partido de CD Moquegua vs Atlético Grau por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.