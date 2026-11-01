Este domingo 1 de noviembre, CD Moquegua enfrentará a los Chankas por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A estas alturas del torneo, CD Moquegua intentará sumar puntos para superar las dos últimas derrotas que ha sufrido frente a ADT y Alianza Lima. En el lado contrario, los Chankas también buscarán llevarse la victoria tras sus derrotas frente a Cusco y Deportivo Garcilaso. Revisa aquí la previa del encuentro, horario y más de la emisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver CD Moquegua vs Chankas II por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026?

El partido de CD Moquegua vs Chankas II se juega este domingo 1 de noviembre en el estadio 25 de Noviembre.

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs Chankas II por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela, Bolivia: 12:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1:00 p.m

¿Dónde ver CD Moquegua vs Chankas II en vivo por TV?

La transmisión del partido de CD Moquegua vs Chankas II por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.