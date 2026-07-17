CD Moquegua y Comerciantes Unidos se enfrentarán este sábado 18 de julio por la primera fecha de la Liga1 Te Apuesto. El partido se jugará en el Estadio 25 de Noviembre por el inicio del Torneo Clausura con la misión de mejorar los resultados del Apertura. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del partido de la Liga 1-2026.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs Comerciantes Unidos II EN VIVO?

El partido entre CD Moquegua vs Comerciantes Unidos se jugará este sábado 18 de julio en el Estadio 25 de Noviembre.

Horario del CD Moquegua vs Comerciantes Unidos EN VIVO por el Torneo Clausura 2026

El encuentro entre CD Moquegua vs Comerciantes Unidos está programado para las 11:00 a.m. (11:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 11:00 a.m. Chile, Bolivia, Venezuela 12:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 1:00 p.m.

¿Dónde ver CD Moquegua vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

El partido entre CD Moquegua y Comerciantes Unidos se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de L1 Max y L1 Play.

Horario, canal TV y dónde ver CD Moquegua vs Comerciantes Unidos EN VIVO