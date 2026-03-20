Sigue los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura. CD Moquegua y Cusco FC se miden EN VIVO este sábado desde el El Club Deportivo Moquegua por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

CD Moquegua vs Cusco FC | Foto: Cusco FC Facebook

¿Dónde ver CD Moquegua vs Cusco FC EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre CD Moquegua vs Cusco FC EN VIVO por el partido de la fecha 8 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega CD Moquegua vs Cusco EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 13:00 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver CD Moquegua vs Cusco FC EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026