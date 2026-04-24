CD Moquegua jugará frente a FC Cajamarca por la jornada 12 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio 25 de Noviembre. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs FC Cajamarca por la fecha 12 del Torneo Apertura?

El partido CD Moquegua vs FC Cajamarca está programado para el sábado 25 de marzo en el Estadio 25 de Noviembre.

¿Dónde ver CD Moquegua vs FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre CD Moquegua vs FC Cajamarca por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega CD Moquegua vs FC Cajamarca por la fecha 12 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 hrs

Venezuela: 14:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 12 de la Liga 1 2026