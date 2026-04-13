Este martes inicia la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Esta nueva jornada reúne a CD Moquegua con Juan Pablo II en una contienda futbolística en la que ambos equipos lucharán por llevarse el puntaje del encuentro. El partido tendrá lugar en el Estadio 25 de Noviembre, en Moquegua.Revisa aquí los detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Dónde ver CD Moquegua vs Juan Pablo II EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido CD Moquegua versus Juan Pablo II por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 podrá sintonizarse a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Carlos Grados. (Foto: CD Moquegua)

¿A qué hora juega CD Moquegua vs Juan Pablo II por la fecha 10 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 hrs

Venezuela: 14:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver CD Moquegua vs Juan Pablo II por la fecha 10 de la Liga 1 2026