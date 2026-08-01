Este domingo, CD Moquegua y Melgar se enfrentarán por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Deportivo Moquegua buscará hacerse fuerte como local y volver a la senda del triunfo tras empatar 0-0 ante UTC en la jornada anterior. En tanto, Melgar llega motivado luego de vencer 2-1 a Sporting Cristal y espera repetir una buena actuación para sumar nuevamente los tres puntos como visitante.

A continuación, conoce todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs Melgar en vivo?

El partido CD Moquegua vs Melgar se jugará en el Estadio 25 de Noviembre, este domingo 2 de agosto.

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs Melgar en vivo?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia, Venezuela: 4:30 p.m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m.

¿Dónde ver CD Moquegua vs Melgar en vivo?

El partido de CD Moquegua vs Melgar se transmite por las señales de L1 Max y L1 Play. También podrás seguirlo EN VIVO por la web El Comercio.