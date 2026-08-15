Este domingo 16 de agosto, CD Moquegua vs Sport Boys se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. CD Moquegua llega a esta jornada tras una derrota y un empate. Mientras su rival Sport Boys llega a esta fecha tras un empate y una victoria. No te pierdas el encuentro entre estos dos equipos en el Estadio 25 de Noviembre. Revisa el horario, canal de transmisión y todos los detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

El partido CD Moquegua vs Sport Boys por la quinta fecha del Torneo Clausura se jugará este domingo 16 de agosto en el estadio 25 de Noviembre, ubicado en Moquegua.

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs Sport Boys EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:15 p.m

¿Dónde ver CD Moquegua vs Sport Boys EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?