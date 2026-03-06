Sigue los partidos por la fecha 6 del Torneo Apertura. CD Moquegua vs Sport Huancayo se miden EN VIVO este viernes desde el Estadio 25 de Noviembre por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

CD Moquegua está en el penúltimo puesto con solo 4 puntos. Por su parte, Sport Huancayo marcha en la séptima casilla con 7 unidades y llega de vencer 2 - 1 a Sporting Cristal.

¿Dónde ver CD Moquegua vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre CD Moquegua vs Sport Huancayo EN VIVO por el partido de la fecha 5 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega CD Moquegua vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 1:00 p.m.

