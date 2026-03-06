Sigue los partidos por la fecha 6 del Torneo Apertura. CD Moquegua vs Sport Huancayo se miden EN VIVO este viernes desde el Estadio 25 de Noviembre por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.
CD Moquegua está en el penúltimo puesto con solo 4 puntos. Por su parte, Sport Huancayo marcha en la séptima casilla con 7 unidades y llega de vencer 2 - 1 a Sporting Cristal.
La transmisión del partido entre CD Moquegua vs Sport Huancayo EN VIVO por el partido de la fecha 5 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.
- Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.
- Venezuela: 12:00 p.m.
- Bolivia: 12:00 p.m.
- Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 1:00 p.m.
- Fecha: Sábado 7 de marzo del 2026.
- Partido: CD Moquegua vs Sport Huancayo
- Horario: 11:00 a.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: L1 Max
- Estadio: Estadio 25 de Noviembre
- CD Moquegua: Carlos Grados; Aldair Perleche, Cristian Enciso, Juan Diego Lojas, Nicolás Amasifuén; Ricardo Chipao, Diego Ramírez, Edgar Lastre, Allonso Dávila; Yorman Zapata y Jeferson Collazos.
- Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Jean Franco Falconi, Axel Chávez; Ricardo Salcedo, Edu Villar; Javier Sanguinetti, Isaís Luján; Jeremy Canela y Yorleys Mena.