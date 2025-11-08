Universitario de Deportes vivió una noche inolvidable en el Estadio Monumental al celebrar su tricampeonato de la Liga 1 2025 con un espectáculo que quedará en la memoria de los hinchas. Tras el empate sin goles ante Deportivo Garcilaso, el estadio apagó todas sus luces para dar inicio a un show lleno de emoción, música y color.

El llamado “apagón del Monumental”, inspirado en la recordada final del 2023, marcó el inicio de una fiesta monumental que reflejó el orgullo y la pasión de la hinchada crema.

En la oscuridad del coloso de Ate, los flashes de los celulares y las bengalas iluminaron las tribunas, mientras los jugadores regresaban al campo portando el trofeo del tricampeonato. El público, que colmó el recinto desde tempranas horas, entonó el clásico “Y dale U” al unísono, creando una atmósfera mágica que pocos clubes en el país pueden igualar.

¡HERMOSA POSTAL! 🤩



El acto también incluyó un espectáculo de luces y fuegos artificiales que cubrieron el cielo limeño, acompañados por videos proyectados en las pantallas del estadio que repasaron los momentos más importantes de la temporada.

El “apagón del Monumental” se convirtió en el símbolo de un club que mantiene viva su historia y su espíritu competitivo. Universitario no solo celebró un título más, sino también la conexión inquebrantable entre el equipo y su gente. En una noche que combinó nostalgia, alegría y orgullo, el tricampeón del fútbol peruano reafirmó su grandeza con una fiesta digna de su legado.