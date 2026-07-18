Universitario de Deportes se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina tras imponerse por 3-1 a Sporting Cristal en el partido de vuelta, disputado el 17 de julio en el Estadio Monumental. Con este resultado, el conjunto crema cerró la serie con un global de 5-3, luego del empate 2-2 en la ida jugada en el Estadio Alberto Gallardo.

El equipo dirigido por Carlos Véliz mostró contundencia desde el inicio. Sofía Oxandabarat abrió el marcador a los 7 minutos, mientras que Pierina Núñez amplió la ventaja a los 22’ desde el punto de penal. Sporting Cristal logró descontar también de penal por medio de Tamara Alves a los 31’, manteniendo la expectativa en el encuentro.

En la segunda mitad, Universitario supo controlar el juego y liquidó la final gracias a un nuevo tanto de Pierina Núñez a los 74 minutos, firmando su doblete y consolidándose como la figura del partido. De esta manera, las cremas celebraron un nuevo título y ratificaron su protagonismo en el fútbol femenino peruano.