Por Redacción EC

Arsenal será premiado oficialmente como campeón de la Premier League 2025/26 este domingo 24 de mayo. La ceremonia se llevará a cabo en el Selhurst Park, luego del partido ante Crystal Palace por la última jornada del campeonato.

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