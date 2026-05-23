Arsenal será premiado oficialmente como campeón de la Premier League 2025/26 este domingo 24 de mayo. La ceremonia se llevará a cabo en el Selhurst Park, luego del partido ante Crystal Palace por la última jornada del campeonato.

¿A qué hora es la premiación del Arsenal campeón?

La premiación se realizará inmediatamente después del pitazo final del partido entre Arsenal y Crystal Palace. El encuentro está programado en horario europeo, por lo que en Perú la ceremonia podrá seguirse desde horas de la mañana, apenas finalice el compromiso.

Cómo ver EN VIVO la premiación del Arsenal

La transmisión del partido y posterior entrega del trofeo estará a cargo de las señales oficiales de la Premier League. Además, podrás seguir todos los detalles, videos y reacciones EN VIVO a través de la cobertura minuto a minuto de El Comercio.

Arsenal campeón 2025/26: así llega al título

El equipo dirigido por Mikel Arteta se consagró campeón de manera anticipada el pasado 19 de mayo, tras el empate del Manchester City que dejó sin opciones a sus perseguidores. Este título pone fin a una sequía de 22 años sin ganar la liga inglesa, marcando un hito en la historia reciente del club.

Trofeo, medallas y premio millonario: detalles de la premiación

Durante la ceremonia, el capitán Martin Ødegaard levantará el trofeo de campeón, ya grabado con el nombre del Arsenal. Asimismo, se entregarán 40 medallas oficiales a jugadores y miembros del club que cumplan con los requisitos del torneo.

Además del reconocimiento deportivo, el club londinense recibirá un premio económico histórico que oscila entre los 205 y 210 millones de euros, así como el distintivo parche dorado que lucirá durante toda la próxima temporada como vigente campeón de la Premier League.