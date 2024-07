El fundador de la Universidad César Vallejo, César Acuña, se refirió al caso Paolo Guerrero, futbolista de su club que se negó a jugar en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

El padre del actual presidente del club poeta, Richard Acuña, remarcó que cualquier salida del jugador debe ser conversada con la dirigencia de la institución trujillana.

“Lamento lo sucedido el sábado en el estadio, donde según me han comentado que Paolo (Guerrero) no ha querido ingresar a jugar”, dijo en declaraciones a Canal N.

“¿Qué cosa me hace reflexionar? El hecho de no haber querido jugar es porque sabía que jugando no podría irse a otro equipo, esa es la lógica. El hecho de no haber jugado, es un mensaje que quiere emigrar a otro equipo. Es natural, si quiere irse a otro equipo tendrá que ponerse de acuerdo con el presidente del equipo y cuáles son las condiciones para dar por concluido ese contrato”, explicó.

Por otro lado, restó responsabilidad de Guerrero en el resultado negativo de su club ante Alianza Lima en el inicio del segundo campeonato del año.

“Los resultados son de los 11, no de una persona. Es una negociación, como fundador quiero que la negociación llegue a la mejor manera”, finalizó.