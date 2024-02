El fundador de la Universidad César Vallejo (UCV) y actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña, aseguró que el club trujillano le brindará “todas las facilidades” a Paolo Guerrero para que rescinda su contrato con esa institución, debido a las amenazas que recibió su familia por parte de presuntos extorsionadores.

En diálogo con la prensa, el también excandidato presidencial señaló que, si Guerrero ya decidió no jugar por el cuadro ‘poeta’, tendrá que conversarlo con Richard Acuña, presidente del club, “y ponerse de acuerdo para dejar sin efecto el contrato”.

“Voy a hablar con Richard más tarde, y no tenemos ningún problema en darle todas las facilidades. Vamos a ser muy flexibles, pero creo que todo esto tiene que arreglarse entre las partes”, declaró Acuña.

No obstante, opinó que lo primero que tuvo que haber hecho Guerrero es, como paso inicial, explicarles a los hinchas trujillanos y a los peruanos las razones de su no llegada a la Universidad César Vallejo, equipo que disputa la Liga 1 Te Apuesto y jugará la Copa Sudamericana 2024.

“El segundo paso es ya ponerse de acuerdo porque hay mucha expectativa, y por eso lo mínimo que pudo haber hecho es explicarle a los hinchas”, añadió.

Cesar Acuña se pronunció respecto al tema de la negativa de Paolo Guerrero de jugar en la UCV, manifestando que ‘serán flexibles’ para que se disuelva el contrato.



pic.twitter.com/lSFgRlOMxy — Erick Osores (@ErickOsores) February 15, 2024

¿Por qué Paolo Guerrero no jugará en la UCV?

Este jueves, en diálogo con América Noticias, Paolo Guerrero dio a conocer las razones por las que no jugará con la camiseta de la Universidad César Vallejo.

Según contó el delantero de 40 años, su madre, la señora Petronila Gonzales (conocida como Doña Peta), le dijo que recibió mensajes amenazantes de presuntos extorsionadores.

“Lo que yo más quería era jugar en Vallejo”, señaló el exdelantero de LDU de Quito.

“Todo era felicidad, ya me hacía la idea de que iba a viajar en Trujillo, y por la noche mi mamá me llama a decirme los mensajes que le había llegado, muy nerviosa”.

“No sabíamos hasta dónde podía llegar eso. No le di mucho interés. Luego llamé a Cuevita (Christian Cueva). Me dijo acá la cosa está picante pero tranquilo. Acudimos al ministro (del Interior). Mis padres están en Perú y obviamente están con los nervios”, señaló en el noticiero.