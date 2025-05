El experimentado entrenador peruano César ‘Chalaca’ Gonzales confesó su ilusión de dirigir nuevamente a Sport Boys, que compite en la Liga 1 Te Apuesto.

En entrevista con el comunicador Wilmer Robles, también remarcó que se encuentra vigente para ejercer el cargo, pese a no dirigir hace muchos años a un club de primera.

“Cada vez que Boys no tiene técnico, espero que me llamen. Yo no estoy desfasado como dicen algunos”, dijo el estratega de 68 años.

“Si está dirigiendo bien Fossati y Autuori, yo no estoy viejo. Querían traer a Bengoechea, pero no tienen para pagar el hotel de concentración”, agregó.

Como se recuerda, hace algunos días el entrenador argentino Cristian Paulucci utilizó su cláusula de rescisión con el club del Callao para fichar por Deportes La Serena de Chile.

Aún no existe anuncio oficial sobre su reemplazante y se esperan noticias en los próximos días.

