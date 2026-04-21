En Colombia, el nombre de César Cueto sigue despertando admiración y respeto. El histórico volante peruano, apodado el ‘Poeta de la Zurda’, no solo brilló con su talento, sino que dejó una marca imborrable durante su paso por Atlético Nacional, donde es considerado uno de los extranjeros más influyentes en la historia del club.

Durante su etapa en Medellín, Cueto transformó cada partido en una exhibición de técnica y creatividad. En el estadio Atanasio Girardot, su zurda dictaba el ritmo del juego y su visión convertía cada pase en una obra de arte, ganándose el cariño de una hinchada que hasta hoy lo recuerda como propio.

El homenaje desde tierras colombianas resalta precisamente ese legado: el de un futbolista distinto, capaz de hacer “correr el balón” en lugar de perseguirlo. Su estilo elegante y su inteligencia dentro del campo lo elevaron a la categoría de genio, más allá de estadísticas o títulos.

A más de cuatro décadas de aquella época dorada, la estrella de 1981 sigue teniendo acento peruano en el corazón de Colombia. Cueto no solo representó a su país, sino que enseñó que el fútbol, cuando se juega con clase, puede ser también una forma de poesía.