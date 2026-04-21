Por Redacción EC

En Colombia, el nombre de César Cueto sigue despertando admiración y respeto. El histórico volante peruano, apodado el ‘Poeta de la Zurda’, no solo brilló con su talento, sino que dejó una marca imborrable durante su paso por Atlético Nacional, donde es considerado uno de los extranjeros más influyentes en la historia del club.

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