En la Noche Verdolaga 2023, partido que enfrenta a Atlético Nacional y Alianza Lima, se brindó un homenaje a varias figuras que pasaron por la institución colombiana como César Cueto. El ‘Poeta de la zurda’ es muy bien recordado en Medellín y hoy quedó evidenciado con el cariño que le brindaron los hinchas en el estadio Atanasio Girardot.

Entre 1979 y 1983, César Cueto disputó un total de 162 partidos con Atlético Nacional y anotó 47 goles. Además, ganó el título nacional en 1982. Sus números, y su fútbol, dejaron una huella en la afición ‘verdolaga’.

Posteriormente, el exfutbolista habló con la cadena internacional Win Sports sobre lo vivido en el estadio Atanasio Girardot y se mostró agradecido con todos.

“Contento, feliz de estar acá, de venir después de buen tiempo, de añorar y recordar cosas maravillosas, tanto del fútbol como la gente misma. Estoy feliz, agradecido por todo y por toda la gente”, comenzó diciendo.

“Es importante que cada uno tenga su manera de jugar. Es importante quererla, guardarla. Cuando he jugado acá también he tenido jugadores de buen nivel. Solo tenía que agregar algo más, era una cosa sensacional. Lo mío era jugar, divertirme, nunca me guardé nada en ese sentido. A la hora de jugar, nunca perder la alegría”, agregó César Cueto.

🟢🎊 "Estoy agradecido con Nacional y con toda su gente" César Cueto, exfutbolista peruano.#NocheVerdolagaxWIN pic.twitter.com/Je8HWWFv0C — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 15, 2023

Por otro lado, recordó su etapa en Atlético Nacional. “Para mí siempre ha sido una alegría jugar. Teníamos un equipo bueno, que jugaba bastante ofensivo y alegre. Jugábamos de local y de visitante de la misma manera. Gozar con ellos (sus ex compañeros), esa es la mayor alegría que he tenido cada domingo y cada miércoles que jugábamos”, apuntó.

“Aparte de jugar, siempre he tenido que bregar duro. Jugar, formar el carácter, en casa siempre he tenido una ayuda importante. Trabajar duro, jugando acá he madurado bastante. Todo eso una suma, he dejado algo y corresponderle de la misma manera a la gente”, sentenció.

Previa Alianza Lima vs. Atlético Nacional

Duelo de grandes equipos de Sudamérica. Este sábado 14 de enero del 2023, desde las 18:00 (hora colombiana y peruana) Atlético Nacional y Alianza Lima medirán fuerzas en vivo y en directo por la Noche Verdolaga 2023 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia. Este cotejo servirá a ambos de preparación para afrontar sus respectivas ligas y, además, se brindará un homenaje a César Cueto y Guillermo La Rosa.