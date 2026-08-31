César Inga atraviesa una nueva etapa con Universitario de Deportes después de haber dejado atrás la frustración que significó no concretar una oportunidad para continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS).
César Inga atraviesa una nueva etapa con Universitario de Deportes después de haber dejado atrás la frustración que significó no concretar una oportunidad para continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS).
El lateral crema reconoció que la posibilidad de emigrar al fútbol estadounidense se truncó por diferentes circunstancias, una situación que inicialmente tuvo un impacto emocional en él. Sin embargo, aseguró que actualmente se encuentra en un mejor momento y disfruta de cada día defendiendo la camiseta de la ‘U’.
“Se me truncó ir a la MLS por muchas cosas, eso da un bajón, pero me siento mejor, con más confianza y disfrutando el día a día de estar y jugar en Universitario”, señaló César Inga.
Desde su llegada a Universitario, Inga ha tenido que competir por un lugar dentro de un plantel que mantiene altas exigencias en cada partido. La presión de vestir la camiseta crema implica además pelear por títulos y responder en los diferentes torneos que disputa el equipo.
🔴 #EnVivo | César Inga: “Se me truncó ir a la MLS por muchas cosas, eso da un bajón, pero me siento mejor, con más confianza y disfrutando el día a día de estar y jugar en Universitario. Me gusta disfrutar todo y estoy agradecido con Erick Bravo, es una gran persona”. pic.twitter.com/10nuerUSGB— Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) August 31, 2026
El futbolista aseguró que actualmente se siente “mejor, con más confianza”, una evolución que considera importante para afrontar los desafíos que tiene por delante.
Para Inga, disfrutar el día a día también se ha convertido en una parte fundamental de su proceso.
“Me gusta disfrutar todo y estoy agradecido con Erick Bravo, es una gran persona”, agregó.
VIDEO RECOMENDADO
- VIDEO: Universitario logró épica remontada 4-2 ante UTC por Torneo Clausura
- ¿Dónde ver resumen de Universitario vs. UTC por Torneo Clausura de Liga 1?
- Bruno Duarte, capitán de UTC, arremetió contra el arbitraje tras derrota ante la ‘U’: “Tanta injusticia es lo que me duele”
- La U anota 3 goles en 7 minutos para remontar en Cajamarca: mira acá los tantos de Riveros, Valera y Polo
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.