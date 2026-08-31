César Inga. Foto: Universitario
César Inga. Foto: Universitario
Por Redacción EC

César Inga atraviesa una nueva etapa con Universitario de Deportes después de haber dejado atrás la frustración que significó no concretar una oportunidad para continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS).

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