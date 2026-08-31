César Inga atraviesa una nueva etapa con Universitario de Deportes después de haber dejado atrás la frustración que significó no concretar una oportunidad para continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS).

El lateral crema reconoció que la posibilidad de emigrar al fútbol estadounidense se truncó por diferentes circunstancias, una situación que inicialmente tuvo un impacto emocional en él. Sin embargo, aseguró que actualmente se encuentra en un mejor momento y disfruta de cada día defendiendo la camiseta de la ‘U’.

“Se me truncó ir a la MLS por muchas cosas, eso da un bajón, pero me siento mejor, con más confianza y disfrutando el día a día de estar y jugar en Universitario”, señaló César Inga.

Desde su llegada a Universitario, Inga ha tenido que competir por un lugar dentro de un plantel que mantiene altas exigencias en cada partido. La presión de vestir la camiseta crema implica además pelear por títulos y responder en los diferentes torneos que disputa el equipo.

🔴 #EnVivo | César Inga: “Se me truncó ir a la MLS por muchas cosas, eso da un bajón, pero me siento mejor, con más confianza y disfrutando el día a día de estar y jugar en Universitario. Me gusta disfrutar todo y estoy agradecido con Erick Bravo, es una gran persona”. pic.twitter.com/10nuerUSGB — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) August 31, 2026

El futbolista aseguró que actualmente se siente “mejor, con más confianza”, una evolución que considera importante para afrontar los desafíos que tiene por delante.

Para Inga, disfrutar el día a día también se ha convertido en una parte fundamental de su proceso.

“Me gusta disfrutar todo y estoy agradecido con Erick Bravo, es una gran persona”, agregó.

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