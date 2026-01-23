¿César Inga se queda en Universitario? La revelación que hizo Álvaro Barco a horas de la Noche Crema.

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, hizo un balance del armado del plantel para la temporada y dejó en claro que, aunque el grupo está prácticamente definido, el club se mantiene atento a cualquier oportunidad que pueda surgir en el mercado.

“En principio creo que la plantilla está lista, prácticamente cerrada, pero yo siempre digo que en el fútbol las oportunidades se presentan día a día”, sostuvo Barco, remarcando el carácter cambiante del mercado. “Siempre existe esa posibilidad, pero en líneas generales estamos muy conformes con la plantilla, así que en principio estamos listos”, agregó.

El directivo también se refirió al futuro de César Inga y a la opción de que continúe su carrera en el extranjero. “Existe la posibilidad de que César Inga pueda ser transferido, especialmente al Kansas City”, explicó, aclarando que, de no concretarse la operación, el jugador seguirá formando parte del plantel crema esta temporada.

Barco precisó que Universitario ya cumplió con su parte para facilitar una salida internacional. “Como club hemos hecho todo lo suficiente para poder concretar esta situación, porque era una oportunidad importante para él”, señaló, aunque aclaró que la definición depende ahora de aspectos contractuales personales que se resolverían en las próximas horas.

En cuanto a la planificación del equipo, detalló que las decisiones se tomaron de manera conjunta. “Hay varios factores que se consideran y se hace no solo con el área técnica y de análisis, sino también con el entrenador”, explicó, subrayando que el objetivo fue contar con al menos dos jugadores de nivel por posición.

Finalmente, Barco destacó el trabajo que realizará Javier Rabanal con los futbolistas de la cantera y opinó sobre el torneo local. “Vamos a tener paciencia con los juveniles porque el entrenador se va a involucrar en las divisiones menores”, indicó, antes de añadir que está de acuerdo con mantener el formato del campeonato, aunque siempre “pueda mejorarse en algunos puntos”.