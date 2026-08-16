Universitario venció 3-2 a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. César Inga fue elegido como el jugador del partido tras una gran actuación.

El carrilero ‘crema’ destacó la importancia del triunfo y se pronunció sobre las críticas que recibió sobre su rendimiento en fechas anteriores.

“Necesitábamos este triunfo para poder estar en pelea. El equipo hizo un buen partido y nos llevamos lo tres puntos para casa”, indicó.

Por último, se refirió a los críticos que se abalanzaron contra él y el equipo tras resultados no deseados al inicio del Torneo Clausura.

“Muchas veces las personas no saben lo que puede pasar uno. Gracias a mi familia”, sentenció.