El Flaco había ingresado a la guardia del Sanatorio Agote de Recoleta, en Buenos Aires, en los últimos días de marzo por un severo cuadro de anemia que se le complicó por una tromboflebitis. Recién obtuvo el alta el 10 de abril para que continúe con el tratamiento desde casa, aunque fue en vano.

“Solía evitar hasta último momento las visitas a los médicos y eso provocó que terminara hospitalizado debido a que su cuadro de anemia era importante”, señala el diario Olé, uno de los medios más importantes de Argentina.

César Menotti fue un prócer del fútbol argentino. No solo por ser campeón del mundo, sino por su manera de pensar, entrenar y jugar al fútbol. Maradona alguna vez dijo que fue “el técnico que más me enseñó”. Y su legado no conoce de generaciones ni fronteras: desde el catalán Pep Guardiola hasta los argentinos Pablo Aimar y Lionel Scaloni. Todos lo tuvieron como referente, se apoyaron en él para aclarar su filosofía.

QEPD César Luis Menotti. Aquí en la previa de Panamericana por el partido entre Perú y Argentina rumbo al mundial de Francia de 1998. Ocurrió un 7 de julio de 1996. Aparecen también Arturo “Zambo” Cavero y Micky Rospigliosi… 📺

Su cariño por el Perú

El Flaco también tuvo un gran aprecio por el Perú. No solo en lo futbolístico, sino en otros ámbitos. Admiraba a Chabuca Granda, Óscar Avilés y el Zambo Cavero tanto como lo hacia con el jugador peruano. “Es reconocido en la historia al nivel de los brasileños, argentinos y uruguayos”, le dijo al periodista Mario Fernández en una entrevista exclusiva en 2008 en la que también confesó su cariño por Chemo del Solar y eligió a Hugo Sotil.

“A Chemo lo aprecio. Es un tipo inteligente, con panorama, que ha viajado, que ha estudiado” , dijo sobre el entonces entrenador de la selección peruana. “Le diría que trate de jugar como él sentía el fútbol”, añadía a modo de consejo.

Menotti llegó a dirigir al Barcelona en el 83, años después de que Hugo Sotil dejara la institución azulgrana. Luego contaría que Johan Cruyff, compadre del Cholo, le había dicho que el mejor delantero con el que había jugado fue precisamente el peruano. Entonces el Flaco nunca dudó en ponerlo por encima de todos. “¿Cuál fue el jugador peruano que más te impresionó”, le preguntó Mario Fernández. “Difícil. Está el equipo del 70 que era un lujo. Uno que me asombró porque era un mágico y lo demostró hasta cuando oscurecían las tardes de Cruyff fue Sotil. De esa generación del 70 al 80, el Perú llegó a tener de 10 a 15 entre los mejores de Sudamérica” .

El vínculo que tuvo con Perú casi se vuelve compromiso. A fines de los 90, el periodista peruano Fernando Jiménez lo entrevistó y le preguntó, entre otras cosas, si dirigiría a la selección peruana. “Si conversamos bien sobre cómo encararía mi trabajo y aceptan lo que propongo me voy al Perú. Sería distinto si me vienen a buscar de un país que no tenga trayectoria futbolista. Ahí sí me lo pensaría dos veces”, respondió.

El lazo jamás se rompió con el pasar de los años. Cada vez que podía, elogiaba a algún peruano, como lo hizo en 2016 con Paolo Guerrero. “Entra en la lista de jugadores excelentes, buenos y muy buenos de Sudamérica. En la lista de mágicos está, por ejemplo, Messi”, declaró a un medio local.

Otro campeón del mundo ha fallecido. Se encontrará con su alumno Diego Maradona y, seguramente, en medio de tantas conversaciones que tendrán, hablarán del Perú.