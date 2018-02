César Vallejo presentó a 'Chemo' del Solar como su nuevo técnico

José Guillermo ‘Chemo’ del Solar asumió un nuevo reto en sus 13 años como entrenador: la dirección técnica de la Universidad César Vallejo, club trujillano que buscará volver al fútbol profesional luego de dos temporadas en segunda división.

‘Chemo’, también ex entrenador de la selección peruana, fue presentado como técnico de la UCV este miércoles por el presidente del club, César Acuña Peralta, quien dijo a El Comercio que el ex futbolista fue escogido entre otros entrenadores por cuatro razones.

“Su profesionalismo, su seriedad para trabajar, lo que significa para la universidad tenerlo entre nosotros y su experiencia. Posee atributos que pocos tienen, además de apostar por el jugador joven, que es lo que también queremos nosotros. No solo deseamos tener un buen campo de fútbol, sino gente que enseñe”, remarcó César Acuña.

En su primer contacto con la prensa local y nacional, ‘Chemo’ confesó que la dirigencia ‘poeta’ se puso en contacto con él apenas dos días después de que el equipo perdiera la opción de obtener el título del torneo de segunda en el Cusco, frente a Sport Boys.

Subrayó que llega a Trujillo con la ilusión de campeonar y quedarse varias temporadas en Vallejo. Añadió que su madre es trujillana y que conoce esta ciudad muy bien. “Acepté venir a Vallejo por el modelo de club que es. A cualquier sitio no voy. En los últimos años me costó mucho dejar Lima, pero Vallejo no le tiene que envidiar nada a ningún club del país, tanto la ‘U’, Alianza y Cristal”, manifestó.

“Aquí se juntaron dos combinaciones perfectas para aceptar esta propuesta. La primera, que es Trujillo, y la segunda, un club con gran prestigio y que está apostando por el deporte desde hace muchos años. Vallejo es un club para hacer cosas importantes. Sinceramente me doy vueltas a la cabeza cuando busco una explicación por qué está en segunda. Vamos a poner lo mejor de nosotros para ubicarlo en el lugar que se merece”, sostuvo el también ex técnico de Cristal, la 'U', Universidad Católica (Chile) y otros.

‘Chemo’ del Solar trabajará en la dirección técnica de Vallejo con su hermano Fernando, quien se retiró futbolísticamente del club años atrás y luego trabajó en las divisiones menores del club como entrenador.