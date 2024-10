No te pierdas la fecha 16 de la Liga 1-2024. El Torneo Clausura está por llegar a su fin y esta jornada 16 tenemos el partido entre César Vallejo vs. Carlos Mannucci en vivo y online. César Vallejo se encuentra en una situación bastante complicada, ocupando el lugar 17 con tan solo 10 puntos, por lo que necesita urgentemente una victoria si desea dejar la zona de riesgo en estos dos partidos que le queda. Carlos Mannucci se encuentra un poco por delante, en el puesto 13, pero su diferencia de puntos no es tan grande, ya que solo cuenta con 13. Así que tampoco se descuidará para evitar caer en la zona de descenso. Este duelo lo podrás ver este sábado 26 de octubre desde las 8:30 p.m. en la señal de Liga 1 MAX y Liga 1 Play. Además todas las incidencias, goles, jugadas y resumen del mismo lo encontrarás en DT de El Comercio.