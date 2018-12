César Vallejo vs. Mannucci: José Soto no estará en la final por suspensión José Soto, técnico del Mannucci, no estará presente en la revancha ante César Vallejo por golpear a un suboficial de la Policía Nacional del Perú

