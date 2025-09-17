Claudio Pizarro no es consciente de su legado. O quizá sí y lo disimula. Su nombre es sello de garantía en Europa y el recuerdo melancólico de aquellos que lo vieron jugar en su ‘prime’ con el Bayern Munich. Hoy, con 46 años y alejado de las canchas, el ‘Bombardero’ hace un poco de todo: es embajador del club más grande de Alemania, amigo de leyendas como Toni Kroos y Manuel Neuer, y próximo a convertirse en el héroe del videojuego EA Sports FC 2026 con el club que lo ganó todo.

¿Qué hace el futbolista peruano más exitoso de la historia después del fútbol? La respuesta es sencilla: sigue ligado a lo que más ama. Desde septiembre del 2020, Claudio Pizarro fue designado como embajador del Bayern Munich, sumándose a legendarias figuras como Giovane Elber, Lothar Matthäus y Bixente Lizarazu. En este rol, forma parte del equipo de “Bayern Legends” y representa al club en eventos internacionales promoviendo sus valores y tradición de la institución.

Como embajador, el ‘Bombardero’ ha viajado por el mundo para fortalecer el vínculo del club con sus aficionados, especialmente en Latinoamérica. Pero también destacan sus visitas a China, donde participó en la inauguración de la escuela de fútbol del Bayern en Shanghái y también en Qingdao para compartir con los más jóvenes.

Pizarro, el amigo de las leyendas

Si hay otro adjetivo para referirse a Pizarro, sería “el amigo de las leyendas”. A Claudio se le ha visto relacionado con figuras de talla mundial, participando en partidos amistosos y distintos eventos deportivos.

En 2022, el peruano celebró su partido de despedida en el Weserstadion del Werder Bremen bajo el lema #ADIOSPIZA, un evento emotivo donde participaron tres equipos: un combinado internacional, el equipo del Werder y las leyendas del Bayern Munich. Asistieron figuras conocidas, como Giovane Élber, Thomas Schaaf, Pep Guardiola, entre otros.

También participó en un partido benéfico en el Telekom Dome de Bonn, donde compartió cancha con legendarios jugadores como Élber, Roy Makaay, Mario Mandžukić, Lúcio y otros. Y por si fuera poco, le gusta pasar el tiempo entrenando y jugando golf con antiguos compañeros como Thomas Müller, hoy en la MLS.

Imagina que un goleador top como Lucas Podolski pida a nuestro Claudio Pizarro una foto y encima bese su foto, algo que en 1000 años otros jugadores no van a lograr. Ese es Claudio Pizarro, el peruano más exitosos en el fútbol de todos los tiempos. De Alianza Lima para el mundo! pic.twitter.com/lF0Mj20D4V — Vitu Grone (@ZeusGad) June 20, 2025

De comentarista a practicar tiro

Pizarro también ha incursionado en otros rubros. Agarró el micro, se puso frente a una cámara y descubrió su faceta de comentarista, una práctica muy común actualmente para exfutbolistas por distintas partes del mundo. En 2021, por ejemplo, hizo una cobertura mediática con Star+ del duelo entre RB Leipzig y Borussia Dortmund por la Bundesliga.

Pero hay más. Pizarro también es aficionado al tiro, un deporte de puntería que ha despertado su instinto de cazador de área. Aquí recuerda sus mejores tiempos como goleador y definidor, aunque cambió el balón por la escopeta. Eso sí, lo hace en sus ratos libres, cuando las otras actividades no apremian.

Claudio Pizarro compite con otras dos leyendas del Bayern Munich.

Entre otras cosas, Pizarro ha participado en eventos sociales en Estados Unidos, como asistir al Super Bowl en febrero del 2025, una experiencia especial para él como fanático del fútbol americano. Recientemente, fue nombrado Profesor Honorario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en Lima, en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

También se le conoce por su vinculación empresarial: es propietario (o fue) de la discoteca Café del Mar en Miraflores. En fin, Pizarro es eso y más. Un multifacético empedernido. El fútbol es cosa de su paso, sí; pero sigue ligado a él. Y hoy está a una votación de convertirse en héroe del videojuego más popular de este deporte con el Bayern. Compite con Stefan Effenberg y Giovane Élber, exfiguras del club, y les puede ganar en la votación. ¿Qué le falta hacer? Quizá tomar el fierro caliento en la Videna.

*****************

