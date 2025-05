Diego Penny, el 2024 dejó de ser futbolista profesional para convertirse en periodista deportivo. Hoy no solo trabaja en Al Ángulo, el programa deportivo más exitoso del momento, sino en el streaming también se hace una voz autorizada para hablar del fútbol nacional e internacional. Justamente como embajador de Betsafe, Penny se anima no solo analizar la final de la champions sino de su nuevo oficio en las pantallas.

¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa como streamer y comentarista de fútbol? ¿Qué ha significado para ti este cambio en tu carrera?

Yo ya el 2022 había probado un poco de lo que son las comunicaciones, cómo tú sabes, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín. Bueno, me invitaron a comentar partidos del Mundial en el 2022, me gustó mucho y me quedaron buenas sensaciones. La verdad que está transición ha sido muy rápida, no he sentido el golpe que muchos dicen que es normal. Ese cambio de dejar el fútbol, hay como una etapa medio difícil, si han sido momentos duros, hay algunas lágrimas que se me han caido, algunas sensaciones un poco triste, pero en general, han pasado cosas buenas y positivas, ya que he empalmado rápido y hoy ocupo mi tiempo en el mundo de las comunicaciones. Estoy contento sobre todo.

¿Terminaste tu carrera?

Sí, soy Bachiller.

¿Piensas sacar tu licenciatura?

Mira, a medio año, estoy organizándome un poco, porque como todos saben he dejado de jugar y he regresado en mi casa en Lima. Ahora, trabajp casi todo el día, practicamente la mañana en el podcast y la noche en Al Ángulo, entonces, tengo que ordenarme un poco para hacerlo bien y dar mi 100 por ciento intelectual y estar tranquilo por ese lado.

¿Ahora entiendes la chamba del periodista?

Es que siempre lo entendí, porque definitivamente antes de entender, siempre hay un respeto por la profesión. Obviamente, cuando uno es jugador de fútbol y esto te lo van a decir muchos porque es la verdad, a veces uno se mete en una burbuja y te metes en un caparazón y no quieres que nadie entre y el periodista quiere siempre obtener la noticia lo antes posible y buscar la información. Ahí es donde a veces se genera algunos conflictos, pero yo siempre he sido muy respetuoso con la mayoriá de periodistas que me han entrevistado a lo largo de los 21 años de fútbol. Siempre entendí la carrera y mientras yo estudiaba lo entendía mucho más y sabía de que se trataba tanta insistencia y tantas ganas de saber la primicia, que hoy lo vivo en el día a día.

¿Te cuesta conseguir la información? o ¿es más fácil al haber sido futbolista?

Lo que sí es verdad es que no me aprovecho de las amistades que tengo como para tener información, porque creo, que sería un error, romper la confianza que tengo con muchos jugadores activos y que juegan en equipos grandes y selección, que me pueden contar algo. Lo que si hago es que sí sucede algo, trato de que toda la información que dé es porque tengo una fuente directa, yo no doy ninguna información, sino estar 100 por ciento seguro de una fuente directa. En este caso, los jugadores o dirigentes de cada equipo que conozco. Estoy tratando de hacer mi camino y que mi voz sea de confianza y veracidad.

Sobre todo para combatir con los “Fake news”

Hoy que existe más canales de comunicación, hay más medios y formas de comunicar, la inmediatez nos está pasando por encima a todos, porque es para ayer y si te demoras un poco, el otro ya lo sacó. Yo particularmente no estoy en las comunicaciones por la búsqueda de likes ni de eso, yo estoy porque quiero que mi voz sea escuchada y esté relacionada con la objetividad. Es difícil, porque tengo que opinar y cuando uno opina es subjetivo totalmente, pero trata siempre de no dañar a la persona y ser explicito al dar mi punto de vista.

¿Algún jugador se ha incomodado con alguna opinión tuya? ¿Te ha escrito poniendo el parche?

Sí, he tenido algunos jugadores que me han escrito y dicho, no parchándome, pero si diciendome oye: “las cosas no han sucedido así”, porque a veces uno comenta por lo que ve sin profundizar tanto, pero más que parchando, me han explicado porque pasa esa situación. Yo tengo esa facilidad de que los jugadores me escriban y digan: “porque te estimo tanto te voy a contar como son las cosas de verdad”, entonces, creo que es un valor agregado.

La Champions League

¿Qué opinas de Sommer y Donnarunma?

Creo que los dos están llegando en un gran momento, porque los dos han sido parte importante de la clasificación del Inter y PSG. ¿Quién es el mejor? Responderte es bien difícil, porque el que campeona individualmente no va a ser el mejor. Yo creo que los dos llegan en su mejor momento y como el fútbol sigue siendo un deporte colectivo es tan cruel esta situación y lo que siento que va a ser un tremendo partido la final. Si campeona sería su primer título para el PSG en toda la historia y Inter te muestra un fútbol distinto a lo que estamos acostumbrados. Un sistema distinto y movimientos tácticos diferentes a los que estamos acostumbrados. No tengo un favorito, pero será un partido de muchos goles.

¿Crees que se define en los 90 minutos? o ¿se define en el alargue?

Para mí se va hasta penales. Ahí si le doy un punto más a Donnarunma que ha tapado muchos penales. Sommer es buen arquero, pero Donnarunma tiene más experiencia en esta definición.

Entonces, el arquero con experiencia saca ventaja en tanda de penales...

La etapa de penales es muy estratégica. Hay una lectura previa de cada pateador. ¿Cómo llega cada jugador? ¿el perfil del jugador? No es simplemente llegar y pararte en el arco.

¿Cuánto cambió la labor del arquero hoy en día? ¿Cuándo fue a Europa? ¿cómo era: solo tapar y ya?

El trabajo del arquero europeo en la semana es un 60 por ciento de juegos con los pies. Es decir, de lunes a viernes que entrenas, el 60 por ciento es juego con los pies y todo lo demás tiene que ver con la técnica, velocidad y reacción. Tú ves a Sommer, un arquero suizo y tiene técnica europea de achique. Donnarunma por ser alto llega a muchos balones por su tamaño y tiene buena reacción.

¿Crees que no se valora el puesto del arquero?

Es que siempre el gol va a valer mucho más en el fútbol. Todas las reglas se han cambiado para el beneficio del espectáculo, y por ende, del gol. Yo no siento que no se le da valor al portero, pero no hay rendimiento de arqueros individuales que hayan opacado a los delanteros. Para mí el arquero es fundamental y más en una final de Champions League.

