Este viernes, Los Chankas y ADT se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan a este compromiso tras empatar sin goles en sus respectivos encuentros: Los Chankas ante Atlético Grau y ADT frente a FC Cajamarca. Ahora, buscarán sumar tres puntos importantes para seguir avanzando en el campeonato. Para que no te pierdas este encuentro, te contamos todos los detalles sobre el horario, el canal de transmisión y cómo ver el partido en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Chankas vs ADT en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

El partido Chankas vs ADT se juega este viernes 16 de octubre en el estadio Los Chankas.

¿A qué hora juegan Chankas vs ADT en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver el Chankas vs ADT en vivo por TV?

La transmisión del partido de Chankas vs ADT por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.