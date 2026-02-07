Este domingo 8 de febrero de 2026 a la 1:15 p.m. (horario peruano), Chankas se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido se jugará en el estadio de los Chankas, ubicado en Andahuaylas. Alianza Atlético llega a esta fecha tras ganar frente a Cusco en la primera fecha. Por otro lado, los Chankas igualaron el juego con Sport Boys en la jornada 1. No te pierdas el duelo entre Alianza Atlético y Chankas. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.