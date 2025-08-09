Este domingo 10 de agosto a la 1:15 p.m. (hora peruana), Los Chankas y Atlético Grau se enfrentan por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido se jugará en el estadio de Los Chankas. Atlético Grau se posiciona en el puesto 10 de la tabla con solo 4 puntos acumulados, mientras Chankas se ubica en el escalón 17 con 3 puntos acumulados. Ambos equipos buscarán llevarse los puntos de este encuentro. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.