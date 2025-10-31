Este sábado 1 de noviembre, Los Chankas vs. Ayacucho FC se miden EN VIVO por la fecha 17 del Torneo Clausura de Liga 1 2025, desde la 1:00 p.m. hora peruana, en el Estadio Los Chankas, de la ciudad de Andahuaylas. Ayacucho FC, ha ganado dos de los últimos cinco partidos y se ubica en el puesto 15. Los Chankas, en tanto, se encuentra en el puesto 10 del Torneo Clausura con 21 puntos. ¿Dónde ver Los Chankas vs. Ayacucho FC EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.