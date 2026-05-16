Los Chankas y CD Moquegua se enfrentarán este domingo por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Los Chankas, ubicado en Andahuaylas. Consulta cómo seguir el encuentro y no te pierdas la disputa por mantenerse o ascender en la tabla del torneo. En las siguientes líneas te damos más detalles del partido, emisión, horario y más de la liga profesional de fútbol peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Chankas vs CD Moquegua por la fecha 15 del Torneo Apertura?

El partido entre Chankas y CD Moquegua está programado para el domingo 17 de mayo en el Estadio de los Chankas en Andahuaylas.

¡Se luce! Kevin Ruiz logra anotar el 1-0 a favor de CD Moquegua | Foto: Liga 1

¿Dónde ver Chankas vs CD Moquegua EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Los Chankas y CD Moquegua por la fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs CD Moquegua por la fecha 15 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 hrs

Venezuela: 16:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 15 de la Liga 1 2026