Chankas se enfrenta a Cusco este sábado 4 de octubre a la 1:00 p.m. (horario local peruano) por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se jugará en el estadio de los Chankas. Hasta este momento del torneo, Cusco se encuentra en el segundo puesto de la tabla del Clausura. Por el lado contrario, los Chankas se ubican en el puesto once. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Sigue la transmisión de los partidos por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.