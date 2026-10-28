Cusco FC enfrentará a los Chankas este jueves 29 de octubre, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A solo unas fechas de finalizar el Clausura, los Chankas obtuvieron una victoria frente a ADT (2-1) y una derrota frente a Deportivo Garcilaso (4-1). Por otro lado, Cusco FC, al igual que su rival, ha cosechado una victoria frente a Sporting Cristal (3-1) y una derrota frente a Sport Huancayo (2-1).

Ambos equipos buscarán llevarse la victoria, sigue aquí el partido. Conoce la previa del encuentro, horario y más de la emisión de la Liga 1-2026.

¿Cuándo y dónde ver Chankas vs Cusco FC por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Chankas y Cusco FC se juega este jueves 29 de octubre en el estadio Los Chankas en Andahuaylas.

¿A qué hora juegan Chankas vs Cusco FC por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver Chankas vs Cusco FC en vivo por TV?

La transmisión del partido de Chankas vs Cusco FC por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.