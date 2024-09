No te pierdas la fecha 13 de la Liga 1-2024. El torneo sigue su curso con el encuentro entre Chankas vs. Deportivo Garcilaso en vivo y online. En la posición 14 con 11 puntos y tras más de 5 partidos sin una victoria, Chankas buscará llevarse los 3 puntos. Deportivo Garcilaso, por su parte, con 18 puntos en el noveno lugar, busca la victoria para no perder su lugar entre los 10 primeros del Clausura. El partido lo podrás ver este domingo 29 de setiembre desde la 1:00 pm en la señal de Liga 1 MAX y Liga 1 Play. Además todas las incidencias, goles, jugadas y resumen del mismo lo encontrarás en DT de El Comercio.