Chankas vs Juan Pablo II EN VIVO |hora y canal de TV del partido por el Torneo Clausura de Liga 1

Este sábado, Los Chankas y Juan Pablo II se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo promete ser clave para ambos equipos, que necesitan una victoria para mejorar su ubicación en la clasificación. Los Chankas intentarán recuperarse de su reciente derrota, mientras que Juan Pablo II buscará mantener el impulso tras su contundente triunfo. Si quieres seguir todos los detalles del partido, aquí te contamos el horario, dónde verlo y más información sobre este esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Juan Pablo II EN VIVO?

El partido Chankas vs Juan Pablo II por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este sábado 29 de agosto en el estadio Los Chankas.

¿A qué hora juegan Chankas vs Juan Pablo II EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver Chankas vs Juan Pablo II EN VIVO?

La transmisión del partido de Chankas vs Juan Pablo II por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.