Este sábado, Los Chankas y Melgar se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los Chankas vienen de empatar 1-1 ante Sport Huancayo, mientras que Melgar llega tras caer 4-2 frente a FC Cajamarca. Para no perderte este encuentro, revisa el horario, canal de transmisión y todos los detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan Chankas vs Melgar por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

El partido Chankas vs Melgar por la quinta fecha del Torneo Clausura se jugará este sábado 15 de agosto en el estadio Los Chankas.

¿A qué hora juegan Chankas vs Melgar EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver Chankas vs Melgar EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido de Chankas vs Melgar por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.