Este sábado, Los Chankas recibe a Sport Boys para jugar la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se disputrá en el estadio Los Chankas desde las 13:15 horas Perú. Sport Boys llega a este encuentro con una derrota ante Deportivo Garcilaso por 0 a 1. Por su parte, Los Chankas vienen de ganar a Grau, con un marcador 3-2. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.