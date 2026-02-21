Este domingo 22 de febrero a la 1:15 p.m. (horario peruano), Chankas jugará frente a Sport Huancayo por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El encuentro se dará en el estadio Los Chankas y contarán con Daniel Ureta Pereda en el arbitraje. En las tres primeras fechas del Apertura, los Chankas han logrado dos empates y una victoria. Su oponente Sport Huancayo ha tenido resultados más variados: un empate, una victoria y una derrota. No te pierdas el partido de Chankas vs Sport Huancayo, incidencias, goles y más.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.