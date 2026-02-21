Por Redacción EC

Este domingo 22 de febrero a la 1:15 p.m. (horario peruano), Chankas jugará frente a Sport Huancayo por la cuarta jornada del . El encuentro se dará en el estadio Los Chankas y contarán con Daniel Ureta Pereda en el arbitraje. En las tres primeras fechas del Apertura, los Chankas han logrado dos empates y una victoria. Su oponente Sport Huancayo ha tenido resultados más variados: un empate, una victoria y una derrota. No te pierdas el partido de Chankas vs Sport Huancayo, incidencias, goles y más.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO hoy: sigue el partido por la Liga 1 2026
Fútbol peruano

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO hoy: sigue el partido por la Liga 1 2026

Los Cocos empató 4-4 con Playa Blanca en un partidazo por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Los Cocos empató 4-4 con Playa Blanca en un partidazo por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Playa Bonita derrotó 7-3 a Brisas/La Isla 2 por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Playa Bonita derrotó 7-3 a Brisas/La Isla 2 por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

HOY, Cienciano vs Alianza Atlético en vivo: A qué hora juegan y dónde ver la Liga 1
Fútbol peruano

HOY, Cienciano vs Alianza Atlético en vivo: A qué hora juegan y dónde ver la Liga 1