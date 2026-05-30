Este domingo 31 de mayo, Chankas jugará con UTC de Cajamarca por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Los Chankas, ubicado en Andahuaylas. Revisa cómo seguir el encuentro del torneo. En las siguientes líneas te damos más detalles del partido, emisión, horario y más de la liga profesional de fútbol peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Chankas vs UTC Cajamarca por la última fecha del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Chankas y UTC de Cajamarca se jugará el domingo 31 de mayo en el estadio Los Chankas, ubicado en Andahuaylas.

UTC vs AUH por la Liga 1 | Foto: Liga 1

¿A qué hora ver Chankas vs UTC Cajamarca en vivo?

El partido entre Chankas vs UTC de Cajamarca por la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan UTC vs Chankas?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:15 hrs

Venezuela: 16:15 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:15 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 17 de la Liga 1 2026