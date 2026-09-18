La selección peruana Sub-20 enfrenta a Chile este viernes 18 de septiembre por la segunda fecha del Grupo A del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro se disputa en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El duelo representa el segundo partido de ambas selecciones en la competencia. Perú llega después de caer 2-0 ante Colombia, mientras que Chile debutó con una victoria por 4-1 frente a Panamá.

Piero Cari aparece en el cierre del primer tiempo

Perú consiguió ponerse en ventaja en el tiempo añadido de la primera mitad. A los 45+2 minutos, tras un tiro de esquina, la defensa chilena no pudo despejar el balón y Piero Cari apareció para marcar el primer tanto del encuentro.

La acción permitió a la selección peruana ponerse 1-0 antes del descanso y tomar ventaja en un partido correspondiente al Grupo A de los Juegos Suramericanos.

¡GOOOOL PERUANO! En los minutos finales del primer tiempo apareció Piero Cari para adelantar a la ‘Blanquirroja’ ante Chile en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇵🇪🇨🇱🔥



⏱ 45' PT | #CHI 0 - [1] #PER

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José Mellán amplía la ventaja de Perú

En el segundo tiempo, la Bicolor volvió a encontrar el camino del gol. A los 56 minutos, Perú aprovechó una pérdida de balón de Chile para generar una nueva situación ofensiva.

La jugada terminó con José Mellán marcando el segundo tanto peruano, con lo que el equipo dirigido por Thiago Kosloski pasó a ganar 2-0.