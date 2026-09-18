Piero Cari abre el marcador y José Mellán amplía la ventaja. Foto: Movistar
Piero Cari abre el marcador y José Mellán amplía la ventaja. Foto: Movistar
Por Redacción EC

La selección peruana Sub-20 enfrenta a Chile este viernes 18 de septiembre por la segunda fecha del Grupo A del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro se disputa en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

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