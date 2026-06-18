Universitario de Deportes confirmó la realización de un partido amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia, en un encuentro que reunirá a dos de las instituciones más importantes e históricas del fútbol sudamericano. El compromiso se disputará el próximo 11 de julio a las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental U Marathon.

La institución merengue confirmó el amistoso mediante una publicación en sus plataformas digitales, donde resaltó la jerarquía de ambos clubes. “El próximo 11 de julio, dos grandes se verán las caras en el @Monumental_U_”.

Universitario y Millonarios son considerados referentes del fútbol peruano y colombiano, respectivamente. Ambos clubes cuentan con una importante tradición, una gran cantidad de títulos nacionales y una numerosa hinchada que los acompaña dentro y fuera de sus fronteras.

Millonarios celebrará sus 80 años con una visita a Lima

El compromiso tendrá además un significado especial para el conjunto colombiano. Millonarios informó que el encuentro forma parte de las actividades conmemorativas por sus 80 años de historia, una fecha emblemática para una de las instituciones más reconocidas del fútbol cafetero. A través de un comunicado, el club destacó que continúa celebrando su legado mediante encuentros que unen la tradición del fútbol sudamericano.

🤜 𝗖𝗛𝗢𝗤𝗨𝗘 𝗠𝗢𝗡Ⓤ𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 🤛



El próximo 11 de julio, dos grandes se verán las caras en el @Monumental_U_.



¡Nos vemos en la cancha, @MillosFCoficial! 💪 pic.twitter.com/Py8NQP3jYt — Universitario (@Universitario) June 18, 2026

“En el marco de la conmemoración de sus 80 años, Millonarios FC continúa celebrando su legado con encuentros que unen la tradición y la historia del fútbol sudamericano”.

La entidad bogotana también resaltó la importancia del enfrentamiento frente al conjunto crema. “El próximo 11 de julio, el equipo Embajador visitará la ciudad de Lima para enfrentar a Universitario de Deportes en un compromiso amistoso que reunirá a dos instituciones históricas en el Estadio Monumental U Marathon”.

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