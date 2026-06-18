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La ‘U’ recibirá a Millonarios en un atractivo duelo entre históricos de Sudamérica. Foto: Universitario
La ‘U’ recibirá a Millonarios en un atractivo duelo entre históricos de Sudamérica. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes confirmó la realización de un partido amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia, en un encuentro que reunirá a dos de las instituciones más importantes e históricas del fútbol sudamericano. El compromiso se disputará el próximo 11 de julio a las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental U Marathon.

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