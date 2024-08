Este martes, DT El Comercio conoció de fuentes confiables que el volante jugará por César Vallejo en lo que resta de la temporada. Aunque hasta el cierre de esta edición no había firmado el contrato, ya existía un acuerdo para hacerlo, aunque esto podría caerse tras las noticias de las últimas horas. De hecho, Christian se había reunido con Richard Acuña, presidente de la institución trujillana y su gran amigo, el lunes para cerrar todos los detalles.

El DT Jorge Fossati habló de su relación con Christian Cueva y lo que piensa de él: “Nunca ha sido un ejemplo de profesional”.#YoSoyLaRadioRedonda 📻 pic.twitter.com/gepYK3wg6Z — La Radio Redonda (@LaRadioRedonda) August 13, 2024

La intención de Cueva siempre fue retornar al extranjero. Hasta antes de la Copa América en la que fue incluido por Fossati pese a no jugar un partido oficial desde octubre de 2023 y luego de superar una grave lesión en su rodilla derecha (rotura del ligamento cruzado anterior), tenía clubes de Sudamérica, Centroamérica y Arabia interesados en él. Pero su nulo rendimiento en el torneo, además de sus penosas actitudes fuera de las canchas habrían hecho que todo se ponga cuesta arriba para él.

Tuvo también un serio acercamiento con Cienciano. Incluso en el club cusqueño tenían todo listo -hasta anuncios para redes sociales- para anunciarlo como su fichaje estrella. Pero la llamada de César Vallejo, su gran relación con Acuña y su cercanía con Trujillo (nació en Huamachuco) hicieron que no firme por el ‘Papá’ y busque cerrar su vínculo con los ‘Poetas’.

Pero la inminente llegada del ‘10′ a Vallejo cambió el futuro de una persona (el técnico Chicho Salas) y podría hacer lo mismo con otro (Paolo Guerrero). Y es que el entrenador renunció a su cargo el lunes por la noche, luego de que la directiva le comentara la seria posibilidad de darse el fichaje del futbolista. Salas y Cueva no tuvieron una buena relación cuando coincidieron en Alianza Lima (2023) y nunca estuvo de acuerdo a su arribo, pese a que el jugador había aceptado una reunión para este martes con la intención de limar asperezas y trazar objetivos deportivos entendiendo que el elenco trujillano pelea el descenso de la Liga 1 2023 (se ubica en el puesto 16 con 23 puntos).

“Es una decisión que ya la teníamos pensada hace varias semanas por el tema de que querían incorporar a Christian Cueva”, señaló a Radio Ovación, Pedro Pablo Luguercio, representante de Salas. “No sé si llamarlo imposición o no, ellos son dueños del club y pueden hacer lo que quieran con el club, nosotros no estamos de acuerdo con algunas cosas y listo. Si no se dan las condiciones necesarias para trabajar, no hay nada más que hacer”, sentenció.

Se esperaba que Christian realice su primer entrenamiento este lunes; sin embargo todo lo sucedido con el entrenador hicieron que no se finiquite la firma. El plantel del cuadro trujillano está a cargo de Luis Hernández, quien estaba en la reserva y fue oficializado como nuevo técnico del primer equipo.

¿Paolo Guerrero se queda?

La llegada de Christian Cueva ha generado esperanzas en César Vallejo. El club no solo confía en su jerarquía, pese al estilo de vida que viene llevando, sino también en que pueda influenciar para que Paolo Guerrero desista de su deseo de desvincularse.

“Ahora todo puede cambiar” , nos dice una fuente de la institución norteña. Y es que una de las razones por las que el ‘9′ pidió la rescisión de contrato fue por Guillermo Salas. Ahora sin el técnico, al delantero le queda un argumento menos.

Además, este Diario conoció que después de la Copa América, Paolo le pidió a Richard Acuña la contratación de Christian Cueva, señalando que necesitaban otro jugador de jerarquía para conseguir los objetivos planteados en el Clausura.

La llegada de Cueva, entonces, podría cambiar el futuro de un Guerrero que hasta ahora no ha podido liberarse de César Vallejo, no existen grandes posibilidades de que lo haga e incluso se frustró una negociación con Banfield de Argentina donde iba a ser “el mejor pagado del plantel”.

Paolo Guerrero Sus números en César Vallejo Partidos: 9 (6 por Liga 1 y 3 por Copa Sudamericana) Minutos: 658 Goles: 3 (todos por Liga 1) Asistencias: 1 Amarillas: 3

Se perdió diez partidos en lo que va del año por lesiones: inflamación del pie (1), sobrecarga muscular (2) y desgarro muscular (7).