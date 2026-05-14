Por Redacción EC

Carlos Desio, entrenador de Sport Boys, confirmó que existe un interés concreto por fichar a Christian Cueva con miras a la temporada 2027, año en el que el club chalaco celebrará su centenario. El estratega argentino no solo reconoció el deseo de contar con el volante, sino que también reveló que ya mantuvo conversaciones directas con el futbolista para intentar convencerlo de sumarse al proyecto.

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