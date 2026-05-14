Carlos Desio, entrenador de Sport Boys, confirmó que existe un interés concreto por fichar a Christian Cueva con miras a la temporada 2027, año en el que el club chalaco celebrará su centenario. El estratega argentino no solo reconoció el deseo de contar con el volante, sino que también reveló que ya mantuvo conversaciones directas con el futbolista para intentar convencerlo de sumarse al proyecto.

El técnico detalló que el acercamiento con ‘Aladino’ no es reciente, ya que han dialogado en más de una ocasión aprovechando la relación que construyeron cuando coincidieron en Cienciano. “Hablé dos o tres veces con Cueva y uno lo quiere tentar para que venga”, declaró para ‘Desvelados por el Mundial’, dejando en claro que su llegada es una posibilidad real dentro de la planificación del club.

Carlos Desio hablo con la administración ROSADA para que CHRISTIAN CUEVA llegue al CALLAO. pic.twitter.com/33KUCo5hz6 — Moises HV (@Moiseshv88) May 14, 2026

Desio también resaltó las cualidades del mediocampista, a quien considera un jugador distinto por su visión y capacidad para generar juego. En ese sentido, cree que su incorporación sería clave para elevar el nivel del equipo y darle un salto de calidad en busca de objetivos más ambiciosos en el futuro cercano.

Finalmente, el DT dejó entrever que el aspecto familiar podría ser determinante para inclinar la balanza a favor de Sport Boys. Según explicó, Cueva tendría la intención de estar más cerca de su entorno en Lima, lo que abriría la puerta a un eventual regreso a la capital. Mientras tanto, el club rosado continúa planificando a largo plazo con la ilusión de concretar un fichaje de peso.