El buen momento de Gianluca Lapadula en Universitario de Deportes no pasó desapercibido para Christian Cueva. El volante de Sport Boys habló sobre el presente de su amigo y compañero de la Selección peruana, aunque aprovechó la ocasión para lanzar una divertida broma sobre la manera en que viene marcando sus goles.

Cueva destacó el aporte de Lapadula al cuadro crema y resaltó la relación que ambos mantienen desde los primeros años del delantero en la ‘Bicolor’.

Christian Cueva contó que todavía no ha podido reencontrarse personalmente con Lapadula, aunque ambos ya tienen planes para verse.

La postal de Christian Cueva y Gianluca Lapadula, a un día del Perú vs. Japón. (Foto: @SeleccionPeru)

“Todos saben de la relación que tengo con Lapadula, todavía no lo he visto pero ya hemos quedado en ir a almorzar o a cenar”, contó el futbolista de Sport Boys en entrevista con Fútbol Satélite.

La broma de Cueva sobre los goles de Lapadula

Al ser consultado por el presente goleador del atacante en Universitario, Cueva no dudó en bromear sobre sus anotaciones.

“Yo le deseo lo mejor en Universitario, veo que está haciendo muchos goles, creo que ya va cinco, si no me equivoco. Obviamente todos de rebote, o de penal. ‘Lapa’ tiene eso ¿no? Ya conmigo él sabe que se la ponía solamente para que defina”, manifestó entre risas.

Más allá del comentario, el mediocampista reconoció una de las principales características de Lapadula: su capacidad para estar atento dentro del área y aprovechar cualquier oportunidad.

“‘Lapa’ tiene ese olfato de gol”

Cueva explicó que la capacidad del delantero para aparecer en los rebotes y aprovechar las ocasiones es precisamente una de sus mayores virtudes.

“‘Lapa’ tiene ese olfato de gol y de estar ahí siempre en los rebotes y en cualquier oportunidad, sin duda es goleador. Es un goleador que realmente le ha venido bien a la ‘U’, y la ‘U’ le viene bien a él”, sostuvo.

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En otro momento, el volante de Sport Boys también resaltó la identificación que Lapadula tiene con el Perú, pese a haber nacido en Italia y haber desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol europeo.

“Él es peruano en realidad. Cuando conversas con él, cuando hablas con él, él es peruano neto, neto, así que yo creo que está disfrutando mucho de estar acá”, afirmó Cueva.

Cueva niega haber estado cerca de fichar por Universitario

Durante la entrevista, Christian Cueva también fue consultado sobre la posibilidad de haber llegado a Universitario el año pasado.

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El jugador negó que haya existido una negociación reciente con el cuadro crema y aclaró que no tuvo conversaciones con dirigentes del club.

“No, no. ¿El año pasado? No. Hace muchos años hubo una posibilidad, pero no voy a mentir, hace poco no estuve cerca ni nada. El único que me dijo que ‘te voy a llevar a la ‘U’, ‘te voy a llevar a la ‘U’ como sea’ fue Fossati. Pero en realidad no tuve conversaciones con nadie. Yo siempre he dicho que soy hincha de Alianza, pero me quedo acá, me quedo acá”, señaló.

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