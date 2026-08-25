Lapadula brilla en Universitario y Cueva reacciona con una divertida frase sobre sus goles. Foto: Fútbol Satélite/YouTube
Lapadula brilla en Universitario y Cueva reacciona con una divertida frase sobre sus goles. Foto: Fútbol Satélite/YouTube
Por Redacción EC

El buen momento de Gianluca Lapadula en Universitario de Deportes no pasó desapercibido para Christian Cueva. El volante de Sport Boys habló sobre el presente de su amigo y compañero de la Selección peruana, aunque aprovechó la ocasión para lanzar una divertida broma sobre la manera en que viene marcando sus goles.

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