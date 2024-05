La novedad de su día a día se publicó en este Diario: desde febrero ya no pertenece al Al Fateh de Arabia, club con el que tenía contrato hasta el próximo año. Lo señaló un directivo del cuadro árabe y nos lo confirmó Julio García, abogado y amigo del futbolista. “Si no divulgamos la información fue porque no queremos que se pierda el foco. Él está muy metido en su recuperación” , indicó.

Y es que Christian quiere hacer las cosas bien y eso implica alejarse de lo mediático. Quiere renacer. Y lo está logrando. El volante logró liberarse del Al Fateh en mutuo acuerdo. La relación siempre fue buena y ambas partes se mostraron flexibles para llegar al mejor entendimiento.

Christian Cueva entrena en Videna para culminar su recuperación. (Foto: FPF)

Mientras tanto, Cueva continúa en la última etapa de su recuperación. Hace diez días empezó a hacer trabajos con balón y su rodilla respondió “de manera perfecta”. No tuvo molestia alguna. El novedoso tratamiento que aún sigue llevando con el doctor Ramón Cugat, una eminencia en la especialidad de traumatología que atendió a cracks como Erling Haaland, está dando sus frutos. Y también lo celebra Jorge Fossati, quien tiene todo el deseo de llevarlo a la Copa América. Aunque, claro, el proceso es día a día, sin apresurar nada. Ese es el camino elegido por Christian.

“La idea es que vuelva a ser el de antes de 2023″, nos dice Julio García. Esa es la meta de Cueva y su entorno. Está prohibido olvidar la temporada pasada en la que jugó lesionado desde marzo hasta octubre en Alianza Lima. Fue un año terrible para el jugador, por la lesión y sus problemas extra futbolísticos. Pero, como dijo Fossati, aceptó que se equivocó y ahora busca la reivindicación.

¿Qué se sabe de su futuro?

El pedido de Jorge Fossati es simple: si Christian quiere volver a la selección, debe jugar en un club. Hoy no lo tiene. Aunque su teléfono no ha dejado de sonar. Primero fue César Vallejo, presidido por su amigo Richard Acuña, el que le abrió las puertas. Luego Cienciano preguntó por su situación. “Fue un interés superficial, nada más que eso. Pero ahorita estamos centrados en que se recupere, nada más que eso”, añade García.

Con el alta médica y ya haciendo trabajos con balón, Cueva cuenta los días para retornar a los campos. No juega un partido oficial desde octubre del año pasado. Y eso le pesa. Pero sabe, también, que al momento de regresar tendrá que elegir bien a dónde. Por su jerarquía, por lo que fue en su momento, y su experiencia de haber jugador en Chile, España, México, Brasil, Turquía y Arabia, ofertas no le va a faltar.

“Existe interés de ligas de Sudamérica, Norteamérica y también de Medio Oriente. Pero son los primeros sondeos, nada avanzado ni profundizado porque lo ideal es que se recupere totalmente”, finaliza García.